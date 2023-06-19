الدفاع الروسية: تصفية 750 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية القضاء على نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، مضيفة أن حصيلة الخسائر الأوكرانية تضمنت 380 قتيلا و35 دبابة مدمرة على محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، إنه خلال الساعات الـ24 الماضية، واصلت القوات الأوكرانية محاولاتها الهجوم في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك ودونيتسك.

وأكدت الدفاع الروسية أن كل المحاولات الأوكرانية لهجوم على محور زابورجيه، الذي شهد المعارك الأكثر شراسة، باءت بالفشل، فيما صدت القوات الروسية 4 هجمات أوكرانية في منطقة فريمفسكي على محور جنوب دونيتسك.