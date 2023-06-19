الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية لـ35 قتيلا

محطة كاخوفسكايا
محطة كاخوفسكايا

أعلن رئيس حكومة منطقة خيرسون، أندريه ألكسيينكو، عن ارتفاع أعداد القتلى جراء كارثة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية إلى 35 شخصًا، بحسب "روسيا اليوم".

وكتب ألكسيينكو على قناة تليجرام: "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى إلى 35"، علمًا بأن عدد الوفيات المسجلة حتى يوم أمس كان 29 شخصا.

وتعرضت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية للاستهداف من قبل قوات كييف، ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.

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