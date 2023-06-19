الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة الحكومة التونسية: بلادنا تكافح الإرهاب على أسس مبنيّة على احترام حقوق الإنسان

نجلاء بودن رمضان
نجلاء بودن رمضان

أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية أن بلادها تعتمد فى مكافحتها للإرهاب على مقاربة شاملة تهدف إلى استكمال التّدابير الأمنيّة بمقاربة وقائيّة مبنيّة على احترام حقوق الإنسان من خلال تدخّلات تهدف إلى تعزيز التّماسك الاجتماعى ودفعِ مسارات التّنمية المستدامة .

 

جاء ذلك خلال كلمة رئيسة الحكومة فى افتتاح الاجتماع الثامن عشر لمجلس إدارة الصندوق العالمى لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود.


وأضافت أن الإِرهاب وَانتشار التّطرف العنيف يشكلان تهديدا للأمن البشرى والسّلم الدّولى لما له من تداعيات على اِستقرار الدّول وَتفكيك مجتمعاتها وتقويض مساراتها التّنموية وهو ما يحتّم تظافر كلّ الجهود الدّولية لمواجهتها وفق مقاربة وقائية شاملة تتجاوز إنفاذ القانون لمعالجة الظّروف الكامنة وتعزّز الحوكمة الرّشيدة واحترام حقوق الإِنسان.


وأوضحت بودن أن تونس تولى اهتماما خاصا لمكافحة الإرهاب والتطرف ضمن أَولوياتها الوطنية والإقليمية والدّولية ولبناء شراكات دوليّة وتنسيق الجهود المشتركة فِى هذا المجال.


وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن التّحدّيات التّنمويّة والاقتصاديّة تشكل أهمّ العوائق لجهود الوقاية من ذلك أنّ الشّباب الَّذى يعيش فى وضعيّات هشاشة ويفتقد لمقوّمات العيش الكريم يبقى فريسة سهلة للتَنظيمات الإرهابيّة ولكلّ المخاطر المحدقة بما فى ذلك الجريمة المنظّمة والهجرة غير الشرعية الّتى تمثّل ملفّا حارقا فى ضفّتى المتوسّط لما تطرحه من تهديدات فى علاقة بالاتّجار بالأشخاص .


وأضافت أن المجتمع المدنى يشكل شريكا فاعلا وأساسيّا فى جهود الوقاية من التّطرّف العنيف المفضى للإِرهاب باعتباره أكثر تجذّرا فى الواقع وأوسع دراية بخصوصيّات الجهة مع اكتسابه لثقة مجتمعاتهم وقد أتاحت فرصة التّعاون مع الصّندوق من خلال اِستراتيجيّتى التّمويل 2019 - 2022 و2023 - 2025 من بناء علاقة شراكة متينة ومثمرة ساهمت فى دعم عديد المشاريعِ والمبادرات المحلّيّة بتنفيذ من منظّمات المجتمع المدنى.

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