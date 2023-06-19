الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف ينتقد وصف روسيا بـ"التهديد الأول" فى استراتيجية الأمن القومى الجديدة بألمانيا

وزير الخارجية الروسى
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن قرارات السلطات الألمانية لا تستند إلى مصالح البلاد، في تعليق على استراتيجية الأمن القومى الجديدة لألمانيا، والتي تنص على أن روسيا أصبحت التهديد الأول للدولة الألمانية.

وأوضح لافروف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "من الصعب عليّ التعليق على أفعال وبيانات ووثائق السياسيين الألمان المعاصرين، فهي لا تستند إلى منطق أو مصالح ألمانيا أو الشعب الألماني".


وأضاف لافروف أن "برلين تقول دائمًا إنها تدافع عن القيم الأوروبية في أوكرانيا، فإذا اعتبرت ألمانيا أن العودة إلى النازية هي القيم التي تزدهر الآن في أوكرانيا، فهذا أمر محزن للغاية.. إنه تحول خطير في الأحداث".

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