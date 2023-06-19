ضبط المتهم بفيديو قتل كلب فى القاهرة

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن قيام أحـد الأشخاص بالتعدي على حيوان "كلب" بالضرب باستخدام عصى خشبية بالقاهرة وقتله.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحـد الأشخاص بالتعدى على "كلب" بالضرب باستخدام عصى خشبية وشنقه بواسطة حبل حتى الموت بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل قيامه بذلك كون الكلب المشار إليه "مسعور"، وقيامه بعقر أحد عمال النظافة حال تواجده بذات المنطقة، وبإستدعاء عامل النظافة أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.