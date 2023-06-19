الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لميس جابر لـ"الشاهد": يحيى الفخراني أصيب بالاكتئاب في فترة حكم الإخوان

لميس جابر في برنامج
لميس جابر في برنامج الشاهد

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إن يحيى الفخراني أصيب بالاكتئاب في فترة حكم الإخوان وكان يرغب في مغادرة مصر.

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": وفي 30 يونيو كنت برفقة يحيى الفخراني في رحلة علاج، ويحيى الفخراني أصيب بالاكتئاب في فترة حكم الإخوان وكان يرغب في مغادرة مصر، وكان يقول لي "ياريتني ما بنيت البيت، كنا خدنا فلوسنا وسافرنا، فرديت عليه أن مش هنط من المركب وهي بتغرق".

وأشارت إلى أنه في يوم 30 يونيو شاهدنا على التليفزيون الـ30 مليون في الشوارع، وكانت فضائية الـBBC ، هي التي تنقل الحدث، وعندما رجعنا في يوم 1 يوليو، ذهبت من الطائرة مباشرة علي قصر الإتحادية لانضم للمتظاهرين، وفي يوم 3 يوليو.

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