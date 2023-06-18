الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد حسمها بطولة فالنسيا.. ميار شريف: "مرحلة جديدة.. سعيدة للغاية"

جريدة الدستور

حسمت المصرية ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على الإسبانية مارينا باسولوس ريبيرا، المصنفة رقم 130 على العالم، بنتيجة 2-0.

ولعبت ميار شريف مباراة كبيرة أمام اللاعبة الإسبانية والتي استمرت لمدة ساعة و39 دقيقة.

ودخلت ميار بهذا الفوز  المراكز الثلاثين الأولى في التصنيف العالمي لترتيب لاعبي التنس، لتكون أول لاعبة تنس أرضي مصرية تحقق هذا الإنجاز.

,علقت ميار شريف بطلة التنس المصرية والملقبة بفتاة مصر الذهبية بعد تحقيقها إنجازها تاريخيا لتتربع على عرش اللعبة في مصر  بعد الإنجاز الكبير الذي حققته فيمدينة فالنسيا الإسبانية.

ونشرت ميار شريف صورة بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت: " مرحلة جديدة تم دخولها .. سعيدة للغاية للفوز بلقب آخر هنا وشكرًا لفريقي وعائلتي ورعاتي والمشجعين على كل الدعم الذي تلقيته في الأسبوعين الماضيين".

يذكر أن الأسطورة إسماعيل الشافعي احتل المركز رقم 34 على مستوى العالم في عام 1975، وهو أكبر إنجاز للاعب مصري في التنس الأرضي، قبل أن تضيف ميار شريف إنجازا جديدا وتدخل ضمن أفضل ثلاثين لاعبة في التنس على مستوى العالم.

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نقابة أطباء دمياط تكرم المتميزين على مستوى المحافظة

60 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة

"شهيدة الواجب".. "السوشيال ميديا" تنعى "معلمة الثانوية"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

الكيلو بـ160 جنيهًا.. شوادر لبيع اللحوم قبل "الأضحى" بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران