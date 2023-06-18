بعد حسمها بطولة فالنسيا.. ميار شريف: "مرحلة جديدة.. سعيدة للغاية"

حسمت المصرية ميار شريف بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على الإسبانية مارينا باسولوس ريبيرا، المصنفة رقم 130 على العالم، بنتيجة 2-0.

ولعبت ميار شريف مباراة كبيرة أمام اللاعبة الإسبانية والتي استمرت لمدة ساعة و39 دقيقة.

ودخلت ميار بهذا الفوز المراكز الثلاثين الأولى في التصنيف العالمي لترتيب لاعبي التنس، لتكون أول لاعبة تنس أرضي مصرية تحقق هذا الإنجاز.

,علقت ميار شريف بطلة التنس المصرية والملقبة بفتاة مصر الذهبية بعد تحقيقها إنجازها تاريخيا لتتربع على عرش اللعبة في مصر بعد الإنجاز الكبير الذي حققته فيمدينة فالنسيا الإسبانية.

ونشرت ميار شريف صورة بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت: " مرحلة جديدة تم دخولها .. سعيدة للغاية للفوز بلقب آخر هنا وشكرًا لفريقي وعائلتي ورعاتي والمشجعين على كل الدعم الذي تلقيته في الأسبوعين الماضيين".

يذكر أن الأسطورة إسماعيل الشافعي احتل المركز رقم 34 على مستوى العالم في عام 1975، وهو أكبر إنجاز للاعب مصري في التنس الأرضي، قبل أن تضيف ميار شريف إنجازا جديدا وتدخل ضمن أفضل ثلاثين لاعبة في التنس على مستوى العالم.