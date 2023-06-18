لميس جابر لـ"الشاهد": الإخوان هددوني ووضعوني على قائمة الاغتيالات

قالت الدكتورة لميس جابر، الروائية والكاتبة الصحفية، إن الإخوان هددوني ووضعوني علي قائمة الاغتيالات.

وأضافت جابر خلال حلولها ضيفة مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": وعندما هددوني لم آخذ الموضوع علي محمل الجد، ويبدوا أن ذلك عيب خلقي في شخصيتي، وعندما كنت أسجل في الإذاعة حلقات لشهر رمضان، كانوا أجهزة الأمن تقطع التسجيل للتنبيه أني على قائمة الاغتيالات ومن هنا تخوفت على أحفادي، وطلبت مني أجهزة الأمن غلق “فيسبوك”، عندما قابلت اللواء سامح سيف اليزل، أكد لي أن علي قائمة اغتيالات الألوية الكبرى".

وأشار إلى أنها لم أكن مقتنعة بحركة "تمرد" في بداية ظهورها، لأن الجملة دي كانت تتردد على لسان عبد المنعم أبوالفتوح، فشعرت أنها حركة امتصاصية من الجماعة الإرهابية، ولكن بعد ذلك بدأت أثق فيها، ولم أكن أتخيل أن هذا العدد سينزل بهذا الكم الهائل في ثورة يونيو.