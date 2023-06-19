"فسحة على كرسى".. الحديقة الدولية مؤهلة لذوى الهمم

عرض برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان فسحة على كرسي.

وزارت كاميرا البرنامج الحديقة الدولية في مدينة نصر ليرصد مدى استعدادها لاستقبال ذوي الهمم، وقدم التقرير أحد القادرين من ذوي الهمم على كرسي.

وقال التقرير، إن الحديقة مقسمه لـ3 قطاعات "العربي والأوربي والمصري"، وكل قطاع مميز بمعالم ومجيمات تعبر عنه، والممرات في الحديقة ممهدة، وسيتم الاستمتاع من قبل ذوي الهمم في التجول داخل الحديقة وسط الأشجار.