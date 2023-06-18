ابن شقيق الإعلامية فايزة واصف يكشف كواليس حياتها: فكرها منظم

كشف محمد توفيق واصف ابن شقيق الإعلامية فايزة واصف، عن عدد من كواليس حياة الإعلامية الكبيرة، ورحلتها مع "حياتي".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:"برنامج حياتى لم يكن مجرد برنامج في التليفزيون كان حياتها بالفعل".

وأضاف: "هي بتنتقي بعض المشاكل التي يمكن أن يتم تقديمها للجمهور، لأنه كانت حريصة علي جزء المهنية، يعني لو حاجة معروضة أمام القضاء لا تتطرق لها".

وأشار إلى أنها تحاول بقدر الإمكان أن تحل المشاكل التي تعرض عليها في البرنامج، مشيراً إلى أنها كان عندها خبرة كبيرة جداً في تناول المشاكل، فضلا عن أنها كانت ذات فكر منظم.

وخصص برنامج "مساء دى إم سى" فقرة لعرض أعمال الإعلامية الكبيرة فايزة واصف والتي قدمت برنامجا حياتيا في التليفزيون لمدة 36 سنة .