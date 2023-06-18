"أبوشمسية": الهجوم المضاد يقوم بعمليات خاطفة لاستشعار نقاط ضعف الجيش الروسى

قال رامي أبو شمسية، عضو حزب البترويوت الأوكراني، إن الهجوم المضاد لأوكرانيا لم يبدأ كاملًا وإنما يوجد عمليات خاطفة لاستشعار نقاط ضعف الجيش الروسي، مؤكدًا أن الأوكرانيون يسعون لتحرير أراضيهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الهجوم له نتائج إيجابية وتم استعمال 20% فقط من الاحتياطي الأوكراني في الهجوم المضاد، والحرب خدعة وبالنسبة للأوكران يوجد أخبار لم يتم نشرها على الملأ، مشيرًا إلى أن الجيش يتقدم بكل ثقة ولا يوجد مخازن تم قصفها وهناك تجمعات موجودة بالقرب من الجبهة جاهزة للهجوم عندما يتم الإعلان عن الهجوم.

وأشار إلى أن الحرب تكنولوجية وليس هناك نقطة صفر ولكنها تأخذ شكلا تصعيديا يتم اكتشاف نقاط ضعف للجيش الروسي ويتم التصعيد وهذا ليس هجومًا مضادًا ولكنه تمهيد.

فشل المبادرة الإفريقية

وعن فشل المبادرة الإفريقية، قال إن أي مبادرة سلام تطرح من أي طرف على أوكرانيا لا يوجد فيها مغادرة الجيش الروسي من أوكرانيا لا يتم الموافقة عليها والقادة الأفارقة يريدون وقف الحرب والقبول بالأمر الواقع، مؤكدًا أنه لا توجد أي مفاوضات مع الروس دون خروج الجيش الروسي من أراضيهم.