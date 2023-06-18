الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبوشمسية": الهجوم المضاد يقوم بعمليات خاطفة لاستشعار نقاط ضعف الجيش الروسى

رامي أبو شمسية
رامي أبو شمسية

قال رامي أبو شمسية، عضو حزب البترويوت الأوكراني، إن الهجوم المضاد لأوكرانيا لم يبدأ كاملًا وإنما يوجد عمليات خاطفة لاستشعار نقاط ضعف الجيش الروسي، مؤكدًا أن الأوكرانيون يسعون لتحرير أراضيهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن  الهجوم له نتائج إيجابية وتم استعمال 20% فقط من الاحتياطي الأوكراني في الهجوم المضاد، والحرب خدعة وبالنسبة للأوكران يوجد أخبار لم يتم نشرها على الملأ، مشيرًا إلى أن الجيش يتقدم بكل ثقة ولا يوجد مخازن تم قصفها وهناك تجمعات موجودة بالقرب من الجبهة جاهزة للهجوم عندما يتم الإعلان عن الهجوم.

وأشار إلى أن الحرب تكنولوجية وليس هناك نقطة صفر ولكنها تأخذ شكلا تصعيديا يتم اكتشاف نقاط ضعف للجيش الروسي ويتم التصعيد وهذا ليس هجومًا مضادًا ولكنه تمهيد. 

فشل المبادرة الإفريقية 

وعن فشل المبادرة الإفريقية، قال إن أي مبادرة سلام تطرح من أي طرف على أوكرانيا لا يوجد فيها مغادرة الجيش الروسي من أوكرانيا لا يتم الموافقة عليها والقادة الأفارقة يريدون وقف الحرب والقبول بالأمر الواقع، مؤكدًا أنه لا توجد أي مفاوضات مع الروس دون خروج الجيش الروسي من أراضيهم. 

أبو شمسية الهجوم المضاد نقاط ضعف الجيش الروسي عمليات خاطفة الاحتياطي الأوكراني المبادرة الإفريقية

مواد متعلقة

حاكم منطقة زابوريجيا: مستعدون لصد الهجوم المضاد الذى تشنه أوكرانيا

أبعاد ومدى «الهجوم المضاد» الأوكرانى

زيلينسكى يعترف: الهجوم المضاد ضد القوات الروسية "صعب"

سعيد سلام: هدف الهجوم الأوكراني المضاد تحرير جميع الأراضي المحتلة من 2014

هل الهجوم الأوكرانى المضاد مجرد فقاعة؟.. أستاذ العلوم السياسية يجيب لـ"القاهرة الإخبارية"

غيث مناف: أوكرانيا اكتفت بالمعدات السوفيتية القديمة فى الهجوم المضاد

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

"شهيدة الثانوية العامة".. تفاصيل وفاة مراقبة داخل اللجنة

نشرة الحوادث: علاقة مشبوهة بمحامية مع قاتل طبيب الساحل ونجاة 15 طالبًا من الموت

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

60 مليون جنيه تكلفة تنفيذ الطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة

مينا النجار على بوستر دعائى منفرد لمسلسل "ريفو 2"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران