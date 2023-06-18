الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المدير الإبداعى لمسابقة "أبجد" يجيب: هل قرأ صاحب المركز الأول أكثر من 1400 كتاب؟

محمد الباز
محمد الباز

كشف ياسر الزهار، المدير الإبداعي لمسابقة أبجد، تفاصيل المسابقة، وكيف قرأ صاحب المركز الأول بالمسابقة أكثر من 1400 كتاب خلال شهر واحد فقط.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تطبيق "أبجد" هو تطبيق للقراءة الإلكترونية بمقابل شهري، موضحًا أن التطبيق يتيح أمام القارئ 20 ألف كتاب، يستطيع تصفحها على مدار الشهر، ويقوم في الشهر التالي بتجديد الاشتراك.

وعن تفاصيل مسابقة "أبجد"، أوضح، أن القراءة بالأساس مشروع فردي، ولذلك فكر وسأل نفسه "لماذا لا تصبح مشروعًا جماعيًا"، ويصبح هناك تنافس بين مجموعة على القراءة، منوهًا أنه أطلق مسابقة أبجد وتم وضع 3 جوائز قيمة لأصحاب الثلاثة مراكز الأولى.

وحول قراءة صاحبة المركز الأول أمل حسام أكثر من 1400 كتاب، قال: "بالفعل هي قرأت هذا العدد من الكتاب، ولدينا داخل التطبيق ما يمكننا من التأكد من قراءتها لهذا العدد، ولكن الملاحظة هنا أن الكتب التي قرأتها أمل كتب قصيرة جدًا، بينها كتب أطفال على سبيل المثال.

ومن جهة أخرى، أوضح فداء الرسول، الحاصل على المركز الثالث بمسابقة أبجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، كيف قرأ 1448 كتابًا.

وقال: "أنا من هواة القراءة، ودائما ما أنتهي من قراءة كتاب يحتوى على أكثر من 250 صفحة في اليوم، ولكن في المسابقة اضطررت أن أقرأ عدد كتب كبير جدًا ولكن هذه الكتب قصيرة حتى أحقق أكبر عدد من النقاط في المسابقة".

مسابقة أبجد ياسر الزهار محمد الباز اخر النهار

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