برلمانية توضح أهم مناقشات اليوم خلال الحوار الوطنى

كشفت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن أهم توصيات جلسات اليوم بالحوار الوطني.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية " الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه جرى خلال الجلسة مناقشة القانون 149 الموجود فيه مزايا لا يمكن أن نغفلها إطلاقاً.

وأضافت لكن هناك بعض العوائق التي نحاول أن نتطرق إليها حتى يتم حلها، مشيرة إلى أن جلسة مناقشات اليوم شهدت تمثيلا لمعظم الأحزاب السياسية وتمثيلا لأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين من المجتمع المدني والأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن من ضمن العوائق التي تطرقت إليها مناقشات اليوم هي المادة 7 التي تحتاج أن تنظر إلى الجمعيات البعيدة في القرى والنجوع.