وزير الخارجية: نسعى لمزيد من الاستثمارات الأوروبية فى مصر

رحب وزير الخارجية سامح شكري الأحد، بزيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل للقاهرة، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبي وكذلك مع الدول الأعضاء، مشيرا للتحديات العديدة التي تواجه مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية تتطلب التنسيق المشترك بين الجانبين سعيا لتحقيق المصالح المشتركة.



وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمًا كبيرًا لمصر في عدة مجالات، موضحًا أن العلاقات ممتدة منذ أكثر من عشرين عامًا منذ توقيع اتفاقية الشراكة، موضحًا أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية بين مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي وأهمية إيجاد فرص جديدة للتعاون "اتصالات" بمحاولات ظهرت خلال السنوات المصرية، خاصة الطاقة المتجددة بين الجانبين وكذلك تغير المناخ ونواحي أخرى.



وأشار وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت للقضية الفلسطينية والجهود المشتركة للتوصل لحل نهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وسبل حل الدولتين، كذلك تطرقت المباحثات للوضع في السودان وليبيا وشرق المتوسط وكذلك قضايا حقوق الإنسان.



ولفت إلى أن المباحثات تطرقت للأزمة الأوكرانية الروسية وبحث سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، مشيرا لسعي مصر لمزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر.



وشدد وزير الخارجية على أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر.