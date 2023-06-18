الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علاء عزمى: هدف "رسالة الإمام" إعادة قراءة التاريخ بنظرة نقدية

رسالة الإمام
رسالة الإمام

كشف الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي، مسئول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، عن تفاصيل العمل الدرامي.

وقال، خلال ندوة "الدراما التاريخية في الميزان" لمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا، إن مسلسل رسالة الإمام معالجة درامية، لأنه ليس من السهل أن يفهم المتلقي أن العمل وثيقة تاريخية درامية، وأن العمل وثائقي، لأنه من الممكن لطالب صغير في الأزهر أن يعلم أن هناك تدليسًا في المسلسل، لذلك كان من الضروري التأكيد أن هذا العمل به جزء من الخيال.

وتابع:"عشان أتعامل مع مسلسل على إنه وثيقة تاريخية، مثل الكتاب أو البحث الأكاديمي". 

وأوضح علاء عزمي، أن الهدف من المسلسل تقديم حدوته تاريخية، وإعادة قراءة التاريخ بنظرة نقدية، ودعوة لإثارة أسئلة ومحاولة إيجاد إجابات له، ومساعدة المتلقي أن يبحث في المراجع.

ونظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، تحت عنوان "الدراما التاريخية في الميزان"، ندوة للكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسئول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبدالمجيد عبدالعزيز.

مواد متعلقة

هشام إبراهيم: مؤسسة التمويل الدولية بيت خبرة لزيادة ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى

مصرفى: 7 مليارات دولار حشدتها مؤسسة التمويل الدولية لمصر منذ بداية التعاون

أسامة السعيد: مالك عقار جاء إلى القاهرة لطلب المزيد من الدعم للمؤسسات السودانية

السفير أحمد حجاج يوضح دور مصر فى حل الأزمة السودانية

خبير إفريقى: مصر تسعى لعودة السيادة والاستقرار والأمن للشعب السودانى

مجدى أحمد على لـ"الشاهد": الشعب المصرى كان يرى فى حكم الإخوان جحيمًا

مجدى أحمد على لـ"الشاهد": الإعلان الدستورى كان بداية نهاية مرسى

مجدى أحمد على لـ"الشاهد": ثورة الشعب ضد الإخوان فى 30 يونيو معجزة

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

"محامية مشبوهة" على علاقة عاطفية مع قاتل طبيب الساحل

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحطيم بلطجية للسيارات في الإسكندرية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

وزيرة الهجرة لـ«الدستور»: التواصل مع أسر ضحايا القارب الغارق.. واستمرار حصر أعداد المفقودين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران