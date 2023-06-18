علاء عزمى: هدف "رسالة الإمام" إعادة قراءة التاريخ بنظرة نقدية

كشف الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي، مسئول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، عن تفاصيل العمل الدرامي.

وقال، خلال ندوة "الدراما التاريخية في الميزان" لمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا، إن مسلسل رسالة الإمام معالجة درامية، لأنه ليس من السهل أن يفهم المتلقي أن العمل وثيقة تاريخية درامية، وأن العمل وثائقي، لأنه من الممكن لطالب صغير في الأزهر أن يعلم أن هناك تدليسًا في المسلسل، لذلك كان من الضروري التأكيد أن هذا العمل به جزء من الخيال.

وتابع:"عشان أتعامل مع مسلسل على إنه وثيقة تاريخية، مثل الكتاب أو البحث الأكاديمي".

وأوضح علاء عزمي، أن الهدف من المسلسل تقديم حدوته تاريخية، وإعادة قراءة التاريخ بنظرة نقدية، ودعوة لإثارة أسئلة ومحاولة إيجاد إجابات له، ومساعدة المتلقي أن يبحث في المراجع.

ونظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، تحت عنوان "الدراما التاريخية في الميزان"، ندوة للكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسئول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبدالمجيد عبدالعزيز.