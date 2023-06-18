مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» وشركة «روش» توقعان بروتوكول تعاون لإطلاق برنامج رعاية مرضى الأورام على هامش فعاليات مؤتمر "Africa Health ExCon" في مصر

تؤكد مشاركة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» في مؤتمر "Africa Health ExCon"على الدور الحيوي الذي تلعبه المجموعة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، فضلًا عن تعزيز والتوسع في الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مجموعة من أبرز الشركات اللاعبة في ذلك القطاع الحيوي في مختلف أنحاء القارة.

جدّدت مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، التزامها بالابتكار وتعزيز أطر التعاون وتسهيل حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية وذلك خلال المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" والذي اختتم فعالياته مؤخرًا في مصر.

وقد كان ذلك الحدث بمثابة منصة ممتازة لمجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية» لتوقيع بروتوكول تعاون مع «روش»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع المستحضرات الطبية والتشخيص، فضلًا عن تعزيز علاقتها مع المزيد من المؤسسات الرائدة الأخرى في مجال الرعاية الصحية. ويمثل ذلك التعاون مع شركة «روش» علامة فارقة في مسيرة المجموعة التي تستهدف تقديم وتطوير أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التشخيص بما يساهم في تعزيز تجربة المريض.

وفي تعليقه على هذه الاتفاقية الجديدة، أكد الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، أن المجموعة ستعمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات والموارد الكبيرة التي تحظى بها كلتا المؤسستين في تعزيز قدرة ذلك البروتوكول على دفع عجلة الابتكار وتسهيل حصول العملاء على خدمات التشخيص والطرق العلاجية المتطورة. وأضاف خاطر أن هذا التعاون يهدف إلى مواجهة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية وتقديم الحلول الفعالة التي يعود مردودها الإيجابي على المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على حدٍ سواء.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التعاون سوف يساهم بدوره في توحيد نتائج المرضى في جميع المعامل الطبية داخل المستشفيات التابعة لمجموعة «ألاميدا» وذلك عبر تطوير المعدات الطبية، وضمان الحصول على نتائج التشخيصات بصورة متسقة وموثوقة، وتقليل حدوث الأخطاء وتوفير خطط علاجية أكثر دقة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام الأجهزة الاحترافية المتصلة بالكامل من خلال برنامج "Infinity Edge" في عملية اختبار نقطة الرعاية إلى إنشاء مسار تدقيق شامل، يتتبع العملية بأكملها بدقة بداية من المخازن ووصولًا إلى مرحلة قيام المريض بدفع الفواتير. وسوف يساهم هذا المنهج المتناسق ايضا في تعزيز سلامة المرضى، ويسرع وتيرة عملية الفحوصات، ويساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية بوجه عام.

كما تتضمن هذه الشراكة الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أطباء الأشعة في برنامج رعاية مرضى الأورام، فسوف يقوم المتخصصون في مجال الرعاية الصحية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي في الحصول على الدعم اللازم الذي سيؤدي إلى الاكتشاف المبكر للأمراض والتشخيص بدقة أفضل وإجراء التدخلات اللازمة في الوقت المناسب. وتؤكد هذه التطورات على التزام المجموعة بإعطاء الأولوية لرفاهية المريض وتقديم أفضل رعاية ممكنة طوال رحلته العلاجية، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تحسن حياة المرضى وتقدم مرحلة العلاج.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج رعاية مرضى الأورام الذي تتبناه شركة "روش" ويهدف إلى مواجهة مختلف التحديات التي تواجه مرضى الأورام سيتم تنفيذه لأول مرة في مستشفيات القطاع الخاص في مصر من خلال مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية». ويمثل هذا البرنامج أحد الإنجازات الكبيرة في المستشفيات التابعة للقطاع الخاص المصري، حيث يركز على تخفيض التكاليف والكشف المبكر عن الأورام وتحسين نتائج المرضى. بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى إحداث نقلة كبيرة في رعاية مرضى السرطان في مصر وذك من خلال توفير منهج شامل لتحسين نتائج المرضى، وتخفيف تكاليف العلاج المرتفعة، وتسريع عملية تعافي المريض.

وفي إطار التزام المجموعة بتعزيز ممارسات الاستدامة التي تسهل حصول المرضى عل أفضل خدمات الرعاية الصحية، شاركت «ألاميدا» أيضًا في حلقة نقاش حول "الابتكارات الصحية لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في إفريقيا". وقد تناولت هذه الجلسة الفجوة الكبيرة بين مستوى خدمات الرعاية الصحية التي يحصل عليها المواطنين وطرحت الحلول المناسبة للتغلب على التحديات التي تعوق إتاحة الرعاية الصحية بصورة متكافئة لجميع الأفراد حول العالم.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، جددت «ألاميدا» التزامها باقتناص المزيد من الفرص الواعدة بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الحالية وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الجديدة. وسوف تواصل المجموعة تعزيز علاقاتها واستكشاف أوجه التعاون المحتملة التي تساهم في تطوير نظم الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.