غدًا.. انطلاق النسخة الخامسة من«Big 5 Construct Egypt» بمشاركة أكثر من 20 ألف متخصص

«Big 5 Construct Egypt» يشهد مشاركة أكثر من 300 عارض وشركات عارضة من أكثر من 20 دولة

تنطلق فعاليات النسخة الخامسة منمعرض ومؤتمر« Big 5 Construct Egypt » الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في صناعة البناء في مصر، غدًا الاثنين 19 يونيو، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتشهد فعاليات النسخة الخامسة من الفعاليات والتي تنعقد خلال الفترة من (19 إلى 21 يونيو 2023) مشاركة أكثر من 20 ألف متخصص في مجال الإنشاءات والبنية التحتية، فضلًا عن مشاركة أكثر من 300 عارض وشركات عارضة من أكثر من 20 دولة.

ومن المقرر أن يستعرض Big 5 Construct Egypt، بالتزامن مع إنعقاد قمة مصر للبنية التحتية والمياه وقمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية ومعرض الشرق الأوسط للطلاء، سلسلة الإمداد الخاصة بقطاع الإنشاءات بمختلف مراحله، وذلك من خلال استعراضمواد وأدوات البناء، الخدمات الميكانيكية والكهربائية والصرف، بالإضافة إلى تصميمات البناء الداخلية وبناء التصميمات الداخلية والتشطيبات والمنشآت والآلات والمركبات، فضلا عن مستلزمات التشييد ومرافق المياه والنفايات والتكنولوجيا الذكية وأنظمة الأمن والسلامة من الحرائق والمباني الذكية.

من جانبه، قال بن جرينيش، نائب الرئيس الأول لشؤون البناء لدى دي إم جي إيفينتس " يسعدنا مع استقبال معرض Big 5 Construct Egypt لجميع الزوار والعارضين أن نشهد هذا التجمع الاستثنائي لقادة الصناعة والمبتكرين وأصحاب الرؤى، الذين توحدت جهودهم من أجل مستقبل البناء في مصر، حيث يمثل هذا الحدث أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ، باعتباره منصة داعمة للقطاع من خلال تشجيع التعاون ودفع الاستثمار والاستفادة من الفرص غير المستغلة".

أضاف أن نسخة Big 5 Construct Egypt خلال عام 2023، بالإضافة إلى الفعاليات المنعقدة بالتزامن معها، ستشهد استضافة كافة أطراف سلسلة إمداد قطاع البناء تحت سقف واحد ، بما في ذلك المطورين والمعماريين والمقاولين والمهندسين والاستشاريين والمصنعين والموزعين للمشاركة في المعرفة العملية والمناقشات والرؤى القابلة للتنفيذ حول كيفية تعزيز المرونة في صناعة البناء بشكل عام.

ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث إنطلاق فعاليات تحقق قيمة مضافة، مثل حفل جوائز "Big 5 Egypt " للتأثير وقمة "Big 5 Egypt Construction Leaders"، ومع إنطلاق إحتفالية توزيع للعام الثالث،سيتم الاحتفاء بالإنجازات الرائدة في مجال الاستدامة، والابتكار، والفرق القائمة على تنفيذ المشاريع، والمؤسسات، بينما ستوفر القمة منصة لوضع استراتيجيات لمجابهة الاوضاع الاقتصادية غير المستقرة وبناء شراكات بهدف التعاون لدفع عجلة النمو المستدام بقطاع الإنشاءات.

هذا وتضم قائمة أبرز الشركات العارضة المشاركة في فعاليات "Big 5 Construct Egypt" للمرة الأولى كلًا من شركة دهانات الجزيرة،كيماويات البناء الحديث، مجموعة Huaye، شركة سيسكو، هذا إلى جانب الشركات العارضة التي سبق لها المشاركة من قبل مثل شركة ان سي سي اكس كاليبر لكيمياء البناء، شركة Alluco، شركة ميتال إكس، السلام للديكورات.

بالإضافة إلى مشاركة شركة حسن علام القابضة، الشروق للإنشاءات، جي في للتطوير العقاري، شركه منتور جروب للإستشارات الهندسية، بمعرض مصر للبنية التحتية والمياه لعرض خبراتهم وخدماتهم ومنتجاتهم.

ومن المقرر أن تناقش فعاليات "قمة مصر للبنية التحتية والمياه"والتي تنعقد بالتزامن مع فعاليات المعرض، التحديات والفرص لبناء مستقبل يتسم بالمرونة في استغلال موارد المياه المتاحة وتطوير مستدام لقطاع الإنشاءات في مصر، إلى جانب إنعقاد هذه القمم رفيعة المستوى، ستستضيف قمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية وجلسات التطوير المهني المستمر بالقطاع أكثر من 160 متحدثًا للمشاركة في 90 جلسة.

هذا وستتيح فعاليات "Big 5 Construct Egypt" ومعرض مصر للبنية التحتية والمياه وقمة الأمن وأنظمة مكافحة الحرائق والأبنية الذكية، للشركات العارضة والمشاركين إمكانية التواصل وإنشاء شبكة علاقات مع الحكومات والمقاولين ومطوري العقارات ومؤسسات الاستشارات وشركات إدارة المشاريع، للتعرف على أحدث ما تقدمه تلك الشركات الرائدة في الصناعة فيما يتعلق بالمياه ومرافق النفايات والتكنولوجيا الذكية والتواصل العمراني والسلامة من الحرائق وأنظمة الأمن المتكاملة.

وختامًا أضاف جرينيش أنه "من خلال معرض "Big 5 Construct Egypt" ، سنشهد تقارب الأفكار الرائدة والتقنيات المتطورة والخبرات الفريدة من نوعها، كما سيكون لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة أثر في دفع صناعة البناء في مصرللدخول إلى آفاق جديدة، إلى جانب تعزيزالتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.



