علاء عزمي: "رسالة الإمام" معالجة درامية لوقائع تاريخية

كشف الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي، مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، عن تفاصيل العمل الدرامي.

وقال خلال ندوة "الدراما التاريخية في الميزان" لمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا، إن هذا العمل معالجة درامية لتسلسل أحداث تاريخية، موضحًا أن تصيف العمل لم يكن عمل ديني ولم يكن هناك أي احتمال في ذهن فريق الإنتاج والكتابة أن العمل ديني، ولكن التصور أنه عمل تاريخي.

وأضاف أن هناك فروق ضخمة جدًا لأن العمل الديني يستلزم الالتزام بأمور شرعية محددة، مشيرًا إلى أن مسلسل الإمام تاريخي لأنه يحتوي علي أجزاء فقية كبيرة، لأن الشخصية الرئيسية وهي شخصية الإمام الشافعي فقية مصر الحديثة وأحد أهم الأئمة الأربعة.

وأشار، إلى أن صناع العمل كانوا حريصين علي سرد وقائع تاريخية، لأنه يستند في الأساس لواقع تاريخي، موضحًا أن وضع الشعار على المسلسل تأخر حتى الحلقة الرابعة ولم يكن استجابة للانتقادات، مؤكدًا أن الشعار الأساسي موجود من قبل الانتقادات.

ونظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، تحت عنوان "الدراما التاريخية في الميزان"، ندوة للكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسئول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.

وأقيمت الندوة بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.