الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز أداء الحج عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الحرم المكي
الحرم المكي

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل مفاده، إنه سبق له الحج ويريد الحج عن والده المتوفى، فهل يجوز أداء الحج عن والده المتوفى؟.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: "أنت أديت المناسك عن نفسك، وتريد أن تؤدي المناسك عن والدك المرحوم، طبعًا يجوز طالما أديت المناسك عن نفسك الحج الفرض، طالما عندك القدرة المالية والصحية، اذهب ولك الأجر فوالدك يصل له الأجر الكامل".

وتابع: "لو لم يتيسر لك الحج عن والدك بسبب ظروف صحية أو مادية، فكل الأعمال الصالحة والخير التى نقوم بها فى الحياة الدنيا، تصل إلى الميت، من ذكر ودعاء وصلاة على النبي واستغفار، وهذا من أعمال البر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقوم بها في الحياة إلى من انتقل إلى جوار ربه".
 

https://www.youtube.com/watch?v=UxuRskkBq6Y

 

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