فراعنة فى بلاد الحرمين.. الدورى السعودى يطارد نجوم منتخب مصر بعد نجاح تجربة طارق وحجازى

بعد نجاح تجربة أحمد حجازى وطارق حمدى مع اتحاد جدة السعودى، ومساهمة اللاعبين الدوليين فى تتويج فريقهما بلقب دورى «روشن»، بدأت أندية القمة فى المملكة فى مطاردة نجوم منتخب مصر.

الهلال يسعى وراء صلاح

أفادت تقارير برغبة الهلال السعودى وجماهيره فى التعاقد مع محمد صلاح، قائد منتخب مصر، نجم ليفربول الإنجليزى، لتعويض فشل إدارة «القلعة الزرقاء» فى التعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى مقابل ٤٠٠ مليون يورو فى الموسم، بعدما فضل الانضمام لفريق إنتر ميامى الأمريكى. ودشنت جماهير الهلال «هاشتاج» لمطالبة إدارة النادى بالتعاقد مع «صلاح»، وبالفعل قدمت الأخيرة عرضًا مغريًا إلى الفرعون المصرى للقدوم إلى الدورى السعودى، لكن «مو» فضل استمرار تجربته الاحترافية الناجحة فى الدورى الإنجليزى عبر بوابة ليفربول، الذى يرتبط معه بعقد ممتد حتى يونيو ٢٠٢٥.

محاولات مع الشناوى

تلقى محمد الشناوى، حارس وقائد الأهلى، عرضًا شفهيًا من أحد أندية القمة فى الدورى السعودى للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم. وحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن العرض السعودى لا يمكن مقاومته. وينتظر «الشناوى» وصول العرض السعودى إلى إدارة الأهلى رسميًا لحسم أمره بالرحيل أو الاستمرار مع «المارد الأحمر» فى الموسم المقبل. وهذه ليست المرة الأولى التى يتلقى فيها «الشناوى» عرضًا مغريًا من أحد أندية الدورى السعودى، فقد سبق أن تلقى عرضًا بـ٣ ملايين يورو فى الموسم من النصر السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة الأهلى رفضت العرض وتمسكت باستمرار الحارس الدولى، كونه إحدى الركائز الأساسية فى صفوف الفريق.

تريزيجيه مطلوب فى أهلى جدة

دخل أهلى جدة السعودى فى مفاوضات مع طرابزون التركى من أجل التعاقد مع محمود حسن «تريزيجيه»، جناح الفريق التركى ومنتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوى العائد إلى دورى الأضواء بعد موسم واحد قضاه فى دورى الدرجة الأولى.

وحصل أهلى جدة على موافقة «تريزيجيه» على اللعب فى الدورى السعودى مقابل ٧ ملايين يورو فى الموسم، على أن يكون العقد لمدة ٣ مواسم، وتتبقى للإعلان عن الصفقة موافقة مسئولى طرابزون على العرض المالى الذى قدمته إدارة الفريق السعودى.

12 مليون يورو من أجل عبدالمنعم

يرغب الهلال، أيضًا، فى التعاقد مع محمد عبدالمنعم، مدافع الأهلى ومنتخب مصر، الذى يقدم مستويات مميزة مع «المارد الأحمر» جعلته واحدًا من أفضل المدافعين داخل القارة السمراء، كما أنه كان صاحب الفضل الأول فى تتويج فريقه بلقب دورى أبطال إفريقيا مؤخرًا.

وحسب تقارير سعودية، تعتزم إدارة الهلال السعودى تقديم عرض مالى يصل لـ١٢ مليون يورو إلى الأهلى من أجل الحصول على خدمات «عبدالمنعم» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتتزامن رغبة الهلال فى ضم مدافع الأهلى ومنتخب مصر مع تلقى المدافع عدة عروض أوروبية من أندية إنجليزية وإسبانية وفرنسية، وإن كانت بمقابل مادى أقل من عرض الفريق السعودى، لكن حسب مصادر قريبة من «عبدالمنعم» فإن اللاعب يفضل الاحتراف فى أحد الدوريات الخمسة الكبرى عن الانتقال للعب فى دورى «روشن».