الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هشام إبراهيم: مؤسسة التمويل الدولية بيت خبرة لزيادة ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على توقيع اتفاقية لتعيين مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن مؤسسة التمويل الدولية أكدت دعم الحكومة للطروحات الحكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء اقتصاد مستدام ومرن.

وأضاف أن هناك إطارا جديدا للشراكة بين الدولة المصرية والبنك الدولي بالأذرع المختلفة، موضحا أن هذا البرنامج الجديد للشراكة يستهدف أمرين الأول زيادة حجم المحفظة بشكل عام، والثاني أن البنك الدولي هو بيت للخبرة.

وأشار إلى أن مصر في حاجة للخبرات الكبيرة لمؤسسة التمويل الدولية حتى يكون هناك ثقة لمؤسسات الاستثمار على المستوى الدولي عند ضخها لأموال في مصر، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية لترك الفرصة للقطاع الخاص.

وتابع: "مؤسسة التمويل ليس لها دور رقابي وإنما تدخل في مشروعات تستفيد منها قطاعات عريضة من المجتمع، وهو بيت خبرة تحتاجه الدولة المصرية".

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