كروانة وادى النيل.. الآنسة أم كلثوم تصدح فى مسرح يوسف بك وهبى

ظلت فكرة أن تشارك أم كلثوم بالتمثيل على خشبة المسرح تراود العديد من الفرق المسرحية، وهو ما أوشك على الحدوث مرة واحدة فى واقعة يرويها لنا الدكتور سيد إسماعيل.

وفى الأجزاء السابقة من بحث الدكتور سيد إسماعيل، الذى أهداه لصفحة المسرح بجريدة «الدستور»، عرفنا كيف استثمرت فرقة على الكسار وفرقة عكاشة جماهيرية أم كلثوم بالغناء فى فواصل مسرحياتهم، ويرصد البحث هنا مشاركاتها مع فرقة رمسيس أيضًا.

كانت مفاجأة لى قيام يوسف وهبى- بما قام به الكسار وأولاد عكاشة- باستغلال شهرة أم كلثوم فى الدعاية لمسرحياته– بصورة قليلة- حيث إن فرقة رمسيس كانت الأشهر والأقوى فى ذلك الوقت، بل كانت الفرقة الأولى فى اجتذاب الجماهير، وليست فى حاجة إلى دعاية! ورغم ذلك وجدنا مجموعة قليلة من الإعلانات المنشورة عام ١٩٢٤ فى الصحف المصرية– مثل «الأهرام» و«المقطم»– تتحدث عن قيام أم كلثوم بالغناء فى حفلات الفرقة، وأول إعلان وجدناه قد نشرته جريدة «الأهرام» فى أواخر مارس ١٩٢٤، قالت فيه: مسرح رمسيس بشارع عماد الدين يمثل اليوم الثلاثاء ٢٥ مارس الساعة ٩ مساء رواية «المجنون». يقوم بأهم الأدوار يوسف بك وهبى، وتطرب الجمهور المغنية الشهيرة الآنسة «أم كلثوم».

وقد علق الناقد الفنى لمجلة «خيال الظل» بمقالة فى أكتوبر ١٩٢٤ عنوانها: «دروس فى الأخلاق أم محاضرات فى خفة اليد..؟»، وبتوقيع «ممثل عتيق»!! نقتبس منها هذه العبارات الدالة على فحواها ومضمونها!! يقول كاتبها: «فى دور التمثيل العربى اليوم حركة مضحكة محزنة.. أليس من المُضحك المُحزن يا سيدى أن نؤلف فرق التمثيل العربى عندنا من أبطال المسارح، ويُنفق عليها ما يُنفق من الأموال، ثم لا تمر أيام أو شهور، حتى ينهار صرحها الشامخ!... أمر بالشوارع والحارات فأرى الإعلانات الكبيرة ملصقة على (الحيطان والجدران) معلنة أن الجوق الفلانى يمثل رواية كذا، وتطرب الحضور أم كلثوم! آلمنى ذلك، لأنه من المؤلم أن تنحط الأجواق التمثيلية إلى درجة لا تجد لها معها أملًا فى البقاء إلا بالاستعانة بالمغنيات! إن الأجواق التى هذه حالها يجب أن تنحل.. لأن الناس الذين يقصدون مسارح التمثيل يتوقعون أن يتلقوا درسًا خلقيًا، وعظة نافعة، لا درسًا فى الغناء المبتذل، ولا محاضرة فى المواويل الزرق والخضر والحمر!!... وكنت أرجو أن ينهض الأستاذ يوسف بك وهبى... ولكن الظاهر أن رجائى قد خاب فى هذا الزميل القديم».

وربما بسبب هذا الهجوم، توقف يوسف وهبى عن الاستعانة بأم كلثوم فى إعلاناته المسرحية طوال سنتين، ولكنه عاد إلى الأمر مرة أخرى فى يناير ١٩٢٧ ولكن بصورة التفافية راقية، عندما وجدنا إعلانًا منشورًا فى صفحة كاملة داخل مجلة «الممثل»، ومن يشاهده يظن أنه إعلان واحد، وبإطار واحد، وبتنسيق واحد، وبخطوط واحدة!! وعندما تقرأه تتفاجأ بأنه إعلانان، أحدهما علوى لأم كلثوم، والآخر سفلى ليوسف وهبى! وبطبيعة الحال من يقرأ القسم العلوى سيقرأ القسم الآخر، لذلك تم وضع أم كلثوم فى البداية ليقرأه القارئ أولًا وينجذب إليه، ثم يضطر لقراءة الإعلان الآخر الخاص بيوسف وهبى.. وهذا نص الإعلان:

هذا المساء «دار التمثيل العربى»، الخميس ١٣ يناير سنة ١٩٢٧ الساعة ٩ ونصف مساءً، تطرب الجمهور بغنائها السحرى وصوتها الشجى الرخيم، كروانة وادى النيل «الآنسة أم كلثوم» على أشهر تخت مؤلف من نخبة أساطين الموسيقى فى مصر، وفى مقدمتهم الأساتذة: العقاد، وسامى شوا، والقصبجى، وتفتتح الحفلة لأول مرة بنشيد الرئيس المحبوب «سعد زغلول باشا» الأسعار مخفضة جدًا.

«مسرح رمسيس» إدارة يوسف بك وهبى بشارع عمادالدين، ابتداء من يوم الإثنين ١٧ يناير سنة ١٩٢٧ ولمدة أسبوع.. رواية «المركيز دى بريولا» دراما عصرية ٣ فصول، تعريب الأستاذ أحمد بك منير، يقوم بأهم الأدوار الأستاذ النابغة يوسف بك وهبى، والممثلة الأولى السيدة فاطمة رشدى.