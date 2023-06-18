الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحانات التاريخ والبلاغة: هادئ وسهل

جانب من الامتحانات
جانب من الامتحانات

أدى اليوم، الأحد، طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التاريخ، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة البلاغة، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة الامتحان في مادة الفقه، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أي شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية  التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت أنه تعرض 21 طالبًا من محافظة أسوان لحادث، حيث انقلبت السيارة التي تقلهم أثناء ذهابهم للامتحان، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وتم الاطمئنان عليهم وعادوا جميعا لبيوتهم، كما تعرضت طالبة لحالة إغماء بلجنة البدرشين بمحافظة الجيزة بعد انتهائها من الامتحان، وتم إسعافها وعادت لبيتها بخير.

وحرص فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على متابعة حالة طلاب أسوان لحظة بلحظة للاطمئنان على حالتهم، مؤكدًا خروجهم جميعًا بالسلامة من المستشفى وعودتهم لبيوتهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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