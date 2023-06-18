حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بالمقطم 4 أيام

قررت النيابة العامة بالمقطم، الأحد، بحبس 3 متهمين ضمن عصابة لسرقة الكابلات الكهربائية، 4 أيام، على ذمة التحقيقات ووجهت النيابة لهم تهم السرقة وحيازة أسلحة نارية.

وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وسلاح نارى ضبط بحوزة المتهمين، وكذلك التحرى حول نشاطهم الإجرامي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، حال استقلال أحدهم سيارة نقل "ملكه" محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام ، وبحوزتهم (فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار" لودر قيادة أحدهم – مقص – منشار ذات مقبض حديدى – أجنة حديدية – مبلغ مالى).

بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.