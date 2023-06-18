الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بأسلوب المغافلة.. حبس متهم بسرقة محل تجارى بالموسكى

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالقاهرة، الأحد، حبس متهم بسرقة أحد المحال التجارية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملابساتها وكذلك السجل الجنائي للمتهم لتحديد نشاطه الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته خاتم ذهب، 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بأنها من متحصلات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المحال بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وقيامه بشراء المضبوطات من أصل المبلغ المالى المستولى عليه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة. 

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