الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

تعرضوا لحادث.. وكيل الأزهر يقرر تأجيل امتحان الثانوية الأزهرية لـ21 طالبًا

تأجيل امتحان الثانوية
تأجيل امتحان الثانوية الأزهرية

اطمأن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، على حالة 21 طالبًا من قرية فارس بمركز دراو بمحافظة أسوان، تعرضوا لحادث انقلاب سيارة كانت تقلهم أثناء ذهابهم إلى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لأداء امتحان مادة التاريخ.

وتابع وكيل الأزهر حالة الطلاب أولًا بأول، كما وجه قيادات منطقة أسوان الأزهرية بالذهاب إلى الطلاب للاطمئنان على حالاتهم على وجه السرعة، والذين أفادوا بأن الطلاب جميعهم بخير وخرجوا جميعًا من المستشفى وعادوا إلى بيوتهم.

وقرر وكيل الأزهر تأجيل الامتحان في مادة "التاريخ" لجميع الطلاب الذين تعرضوا للحادث اليوم، كما سيتم تأجيل الامتحانات في المواد المقبلة لبقية الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة الذين لن يتمكنوا من حضور الامتحانات في المواد المقبلة نتيجة للإصابة الشديدة.

وأكد وكيل الأزهر أن الطلاب الذين تخلفوا عن حضور الامتحان في مادة التاريخ اليوم نتيجة للحادث، سيتم معاملتهم في امتحانات الدور الثاني خلال التصحيح بناءً على كامل الدرجة وليس النصف، كما سيتم معاملة الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة في ذات الحادث، والذين لن يتمكنوا من حضور امتحانات المواد المقبلة بناءً على كامل الدرجة أيضًا، متمنيًا لجميع الطلاب الشفاء العاجل والتوفيق والنجاح.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشهادة الثانوية الأزهرية

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