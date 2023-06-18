الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة منتخب مصر ببطولة إفريقيا للسلاح بمصر

سلاح الشيش
سلاح الشيش

تستضيف مصر بطولة إفريقيا للسلاح للرجال والسيدات في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري، بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

الجهاز الفني للمنتخب

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي، بينما يضم جهاز سلاح الشيش كل من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، أما جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

قائمة منتخب مصر للسلاح في البطولة

وجاءت قائمة منتخب مصر للأسلحة المختلفة كالتالي:
سلاح الشيش رجال:" علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن وعبدالرحمن طلبه"، سلاح الشيش سيدات:" يارا الشرقاوي ونهى هاني ونورا منير وملك حمزة"، سلاح سيف المبارزة رجال:" أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد ياسين وأحمد السكري"، سلاح سيف المبارزة سيدات:" ناردين إيهاب وآية شريف وشرويت جابر وهنا العراقي"، سلاح السيف رجال:" زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز ومدحت معتز"، وسلاح السيف سيدات:"ندى حافظ ومريم الدغيدي وجنى البكري وجنى مدحت ونجوى نوفل والعنود حجازي".

واختتم أمس منتخبنا الوطني معسكره المغلق بالإسماعيلية الذي دام لمدة ٦ أيام، علمًا بأن نقاط البطولة داخل التصنيف الخاص بالتأهل لأولمبياد باريس 2024.

الجهاز الفنى للمنتخب بطولة إفريقيا للسلاح بمصر قائمة منتخب مصر ببطولة إفريقيا للسلاح منتخب مصر لسلاح سلاح الشيش

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