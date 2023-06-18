الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: مالك عقار جاء إلى القاهرة لطلب المزيد من الدعم للمؤسسات السودانية

 الدكتور أسامة السعيد،
 الدكتور أسامة السعيد،

كشف الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، عن دور مصر في حل الأزمة السودانية، ودلالة توقيت زيارة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الزيارة تأتي في وقت بالغ الأهمية، إذ تتصاعد الأزمة السودانية ويشتد الصراع بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع.

ولفت إلى أنه لا يبدو في الأفق أي حل سياسي قريب خاصة في ظل انهيار الهدنات التي تم التوصل إليها، ناهيك عن الخروقات التي حدثت بها.

وأشار إلى أن مالك عقار يزور القاهرة من أجل التباحث حول الوضع الميداني، والأزمة الإنسانية في السودان وكذلك للتطرق للدور المصري الحيوي والفاعل، موضحًا أن مالك عقار جاء إلى القاهرة لطلب المزيد من الدعم والمساندة للمؤسسات الرسمية الوطنية.  

وأكد أن الخرطوم تدرك تمامًا أن القاهرة تتحرك وفق التزامات إنسانية وسياسية وقومية، موضحًا أنه منذ اللحظة الأولى أعلنت أن الحل يجب أن يكون سودانيًا سودانيًا.

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