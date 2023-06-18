الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يلتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى.

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وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الصداقة التى تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى فى مختلف المجالات، مشيرا إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلياً.

من جانبه، أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام.

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حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبى.

 

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