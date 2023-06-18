الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالرحمن حسن: أكثر ما يميز المرأة الحنية.. وليست لى علاقة بالسوشيال ميديا

الفنان الشاب عبد
الفنان الشاب عبد الرحمن حسن

قال الفنان الشاب عبدالرحمن حسن، إنه خريج كلية التجارة، وكانت بدايته في عالم الفن تعود لعام ٢٠١٤ بالمسرح، مضيفًا: "من حبي الشديد لكرتون ظاظا أصدقائي أطلقوا علىّ الاسم وبقى اسمي ظاظا فعلًا". 

بداية عبدالرحمن محسن

وأكد، خلال لقائه ببرنامج "اسألني" المذاع عبر فضائية " سي بي سي"، أنه كان يعمل في البداية قبل التمثيل في مكتب مراجعة، كما عمل في مكتب إدارة مالية قبل التحاقه بعالم الفن والتمثيل.

وأضاف أن حالته الاجتماعية متزوج منذ بداية هذا العام ولم يرزق بأطفال بعد. 

وتابع: "ماعنديش مشكلة في النقاش وإن استمر لأيام كثيرة ولكن أكره المقاوحة بصورة كبيرة". 

واستطرد: "أكثر حاجة بتعجبني في الستات الحنية، وهما فعلًا زي ما قال القرآن الكريم إنهم سكن".

وذكر، أنه غير محب للسوشيال ميديا بصورة كبيرة، ولهذا يستعمل الهاتف فقط لعمل المكالمات.

عبد الرحمن حسن الفنان عبد الرحمن حسن ظاظا اسألني سي بي سي

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