الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير إفريقى: مصر تسعى لعودة السيادة والاستقرار والأمن للشعب السودانى

السودان
السودان

كشف رامي زهدي خبير الشئون الإفريقية، عن دور مصر في حل الأزمة السودانية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تسعى لعودة السيادة والاستقرار والأمن للشعب السوداني.

وأضاف أن زيارة السيد مالك عقار نائب مجلس السيادة السوداني والوفد الرفيع المستوي المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، تأتي ضمن إجراءات متعددة من بدء الأزمة ومازالت.

وأشار إلى أن هناك مساعي مصرية صادقة وجادة أملاً في المساهمة المؤثرة في حل الأزمة، وهذه الزيارة والوفد الرفيع المستوي الذي تم اختياره بعناية، يتضح أن مصر تستكمل مسارها في حل الأزمة السوادنية التي بنيت علي عدم التدخل والتوجيه في الأرادة السعبية السودانية.

 

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