السفير أحمد حجاج يوضح دور مصر فى حل الأزمة السودانية

كشف السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، عن دور مصر في حل الأزمة السودانية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن السيد مالك عقار، من الشخصيات السودانية المعروفة، وزيارته الحالية لمصر تأتي نتيجة تصاعد الأوضاع في السودان.

وأضاف أن الجميع يجب أن يتكاتف لعودة استقرار السودان الشقيق، موضحًا أن السيد مالك عقار، نقل للرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورات الأوضاع في الدولة السودانية، كما أكد الرئيس السيسي، أهمية وقف الاقتتال وإطلاق النار بشكل دائم وشامل في السودان.

وأشار إلى أن مصر تدعم عملية الحوار السلمي لأنه الأولوية التي ينبغي أن تكثف الجهود من أجلها.