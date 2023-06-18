"أمها خافت من الفضيحة".. علاقة آثمة وراء إلقاء رضيعة وسط الشارع بمنشأة القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من القبض على سيدة تخلصت من طفلتها الرضيعة بمنشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بعثور أهالي منشأة القناطر على طفلة عمرها يومين أمام إحدى المنازل بالقرية.

جرى تفريغ الكاميرات المحيطة بموقع العثور على الطفلة لكشف هوية مرتكبي الواقعة.

وكشفت التحريات بقيادة العقيد أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة حيث تخلصت من طفلتها الرضيعة، نتيجة علاقة غير شرعية.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على السيدة، وأقرت بما جاء بالتحريات.

حرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.