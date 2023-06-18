استمرار حبس المتهم بقتل والده فى المرج بسبب المخدرات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة المرج، تجديد المتهم بقتل والده بسبب عدم إعطائه النقود لشراء المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث من القبض على عاطل متهم بقتل والده بعد التعدي عليه بآلة حادة على رأسه، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وقال المتهم إنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين والده في يوم الجريمة، وتطور الأمر إلى مشاجرة بينهما فضربة بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف المتهم: "مرديش يديني فلوس عشان بشرب مخدرات".

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص في حالة تعفن في المرج، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة مسن في حالة تعفن ووجود آثار ضرب بآلة حادة على الرأس وبتكثيف الجهود تبين أن نجله قام بقتله وتم القبض على المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.