الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عامل للجنايات تنكر فى زى منقبة لسرقة شركة بالأزبكية

متهم
متهم

قررت نيابة وسط القاهرة، إحالة عامل لمحكمة الجنايات، تنكر في "زي منقبة" لسرقة الشركة التي كان يعمل بها بالأزبكية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من "موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات- الكائنة دائرة القسم" مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة مقر عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدي نقابا"، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدي عليها، فنتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالي من داخله ولاذت بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه "عامل سابق بالشركة المشار إليها- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج".

 

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته "المبلغ المنوه عنه"، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، والنقاب المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

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