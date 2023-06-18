"سياحة الشيوخ" تدعو لتبني مبادرة لتعميق الدعم للشركات الناشئة في الخدمات السياحية

دعت لجنة السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، وزارة السياحة لتبني مبادرة لتعميق الدعم للشركات الناشئة في الخدمات السياحية من خلال حاضنات أعمال لهذه الشركات، فضلًا عن استصدار نماذج تراخيص للشركات الصغيرة العاملة في مجال الخدمات السياحية غير التقليدية.

جاء ذلك في ضوء مناقشه اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن تدشين حاضنة أعمال متخصصة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال المتخصصة في القطاع السياحي.

من جهته، أوضح النائب علاء مصطفى، أن فكرته قائمة على إطلاق هيئة تنشيط السياحة مبادرة أو برنامج لدعم الشركات الراغبة في تنشيط السياحة عل سبيل المثال لتنمو وتزدهر، ولن يكون هناك أي التزامات مالية علي الهيئة.

ولفت مصطفى إلى أن ما يقترحه لا يعني قيام الهيئة إنشاء شركات علي الإطلاق إنما الهدف إقامة حاضنه أعمال لدعم الشركات السالف ذكرها، لافتًا إلى أن الفكرة ليست محض "خيال" مستشهدًا بحاضنة الأعمال التي كانت لدى وزارة التخيطيط وتحولت إلى مركز.

وأكد النائب جيفار الجافي، أهمية الاقتراح برغبة وأن النائب وضع يده على نقطة مهمة، لا سيما وتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب، الشركات الصغيرة والمتوسطة.

بدورها رحبت إلهام فودة، مسؤولة الاتصال السياسي بوزارة السياحة، بالاقتراح مطالبة بمزيد من الوقت لدراسته.