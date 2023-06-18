"القاهرة الإخبارية": روسيا تدعم جمهورية ياقوتيا بمروحيات معدّلة (إنفوجراف)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" إنفوجرافًا عن دعم روسيا لجمهورية ياقوتيا بمروحيات معدلة MI-8MTV-1.

وقالت إن المروحيات المعدلة تمتاز بأنها متعددة الاستخدامات، كما أنها تعتبر شعبية في مجال الطيران القطبي، فيما أثبتت موثوقيتها في أقسى الظروف، بالإضافة إلى إمكانياتها بالهبوط في الأماكن غير المجهزة لهبوط المروحيات.

وستستخدم مروحيات MI-8MTV-1 في إجلاء المرضى والمصابين من المناطق النائية، ونقل الركاب والبضائع، فيما تعتبر أماكن تمركزها نيوريا - سريدنيكوليمسك وقرى "زيرياتكا وباتاجاي وتيكسي وقرية ماجان"، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة بـ خزانات وقود بسعة 915 لترًا ليزيد مدى طيرانها في كل رحلة إلى 1050 كم.