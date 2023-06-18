الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"اللاتينية": المسيح ثابر على عمل الخير لأعدائه

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الأحد الحادي عشر من زمن السنة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إن المسيح ثابر أكثر فأكثر على عمل الخير لأعدائه بالرغم من كل الضغينة والاحتقار الذين كانوا يضمرانهما له... لقد طاف المدن والقرى والمجامع اليهودية، معلمًا إيانا أنّ الرّد على الإهانات لا يكون بإهانات أخرى مماثلة، إنّما بخير أكبر. عند قيامك بالخير لقريبك، إذا كان هدفك أن تنال رضى الله وليس رضى الناس، فمهما فعل الناس لك، لا توقف الخير الذي تفعله؛ فمكافأتك سوف تكون أوفر... لهذا السبب لم ينتظر الرّب يسوع المسيح مجيء المرضى إليه بل ذهب هو بنفسه إليهم، حاملاً إليهم في الوقت نفسه خيرين أساسيين: البشرى السّارة بالملكوت والشّفاء من كل أمراضهم.

وحتى هذا لم يكن كافيًا بالنسبة له: فأظهر بطريقة أخرى مواساته لهم. "ورأَى الجُموعَ فأَخذَته الشَّفَقَةُ علَيهم، لأَنَّهم كانوا تَعِبينَ رازِحين، كَغَنَمٍ لا راعيَ لها. فقالَ لِتلاميذِه: الحَصادُ كثيرٌ ولَكِنَّ العَمَلَةَ قَليلون. فاسأَلوا رَبّ الحَصادِ أَن يُرسِلَ عَمَلَةً إِلى حَصادِه". لاحظ مرة أخرى هروبه من المجد الباطل. لم يُرِد الرّب يسوع أن تتبعه كل هذه الجموع فأرسل إليهم تلاميذه. كان هذا لأنّه أراد أن يدرّب تلاميذه ليس فقط على الجهاد الذي سيقومون به في اليهودية بل من أجل الحرب التي سيلقونها في كلّ الأرض.

لقد أعطى الرّب يسوع لتلاميذه القدرة على شفاء الأجساد، في انتظار أن تعهد لهم المهمة الأكثر أهمّية وهي شفاء النفوس. لاح كيف يُظهِر في الوقت عينه سهولة وضرورة هذا العمل. ماذا قال في الواقع؟ " الحَصادُ كثيرٌ ولَكِنَّ العَمَلَةَ قَليلون". أي كأنّي به يقول: لا أرسلكم لتقوموا بالزّرع بل بالحصاد... ومن قوله هذا، يتبين لنا أن الرب أعطاهم الثقة وأظهر لهم أنّ العمل الأهم قد تمّ بالفعل. 

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