الهيئة القومية لمياه الشرب ترد على عدة طلبات إحاطة لنواب البرلمان

كشفت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ردًا على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، أنه تم توفير الاعتماد المالي اللازم لإدراج نجع قبيصي ونجع السلخانة بطريق الطليحات ضمن مشروع الصرف الصحي مركز طهطا سوهاج، وإنه سوف يتم خدمة جميع قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضافت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بخصوص عدم ربط بعض قرى مركز طهطا بسوهاج على قرية شطورة وإمداد تلك القرى بمياه الشرب، فتم تسليم المرحلة الأولى لمحطة مياه طهطا الجديدة شطورة بطاقة 51 ألف م3/ يوم ، وجار العمل بالتوسعات بطاقة 51 ألف م3 / يوم بتكلفة 150 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ في الأعمال المدنية 95% ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 31 ديسمبر 2023.

وفيما يتعلق بشبكات مياه طهطا الجديدة شطورة بطول 120 كم بتكلفة 400 مليون، تم الانتهاء وتسليم 55 كم تخدم 21 قرية وجار التجهيز لتسليم الجزء الباقي من الشبكة.

وذكرت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه ردًا على طلب الاحاطة الخاص بادراج قرية بنهو مركز طهطا سوهاج ضمن حياة كريمة، إن قرية بنهو تم توصيل خدمة الصرف الصحي لها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وجار تغذيتها بمياه الشرب النقية ضمن مشروع شبكات مياه طهطا الجديدة «شطورة» الجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يخص التباطؤ في أعمال الصرف الصحي بقرية الضبعية مركز القرنة بالأقصر، أكدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي، أن مشروع صرف صحي الضبعية تم إدراجه بالمرحلة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».