الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهيئة القومية لمياه الشرب ترد على عدة طلبات إحاطة لنواب البرلمان

الهيئة القومية لمياه
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

كشفت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ردًا على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، أنه تم توفير الاعتماد المالي اللازم لإدراج نجع قبيصي ونجع السلخانة بطريق الطليحات ضمن مشروع الصرف الصحي مركز طهطا سوهاج، وإنه سوف يتم خدمة جميع قرى مركز طهطا بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضافت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بخصوص عدم ربط بعض قرى مركز طهطا بسوهاج على قرية شطورة وإمداد تلك القرى بمياه الشرب، فتم تسليم المرحلة الأولى لمحطة مياه طهطا الجديدة شطورة بطاقة 51 ألف م3/ يوم ، وجار العمل بالتوسعات بطاقة 51 ألف م3 / يوم بتكلفة 150 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ في الأعمال المدنية 95% ومن المقرر الانتهاء من المشروع في 31 ديسمبر 2023.

وفيما يتعلق بشبكات مياه طهطا الجديدة شطورة بطول 120 كم بتكلفة 400 مليون، تم الانتهاء وتسليم 55 كم تخدم 21 قرية وجار التجهيز لتسليم الجزء الباقي من الشبكة.

وذكرت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه ردًا على طلب الاحاطة الخاص بادراج قرية بنهو مركز طهطا سوهاج ضمن حياة كريمة، إن قرية بنهو تم توصيل خدمة الصرف الصحي لها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وجار تغذيتها بمياه الشرب النقية ضمن مشروع شبكات مياه طهطا الجديدة «شطورة» الجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفيما يخص التباطؤ في أعمال الصرف الصحي بقرية الضبعية مركز القرنة بالأقصر، أكدت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي، أن مشروع صرف صحي الضبعية تم إدراجه بالمرحلة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

"الدستور" يكشف تفاصيل عرض الزمالك للتعاقد مع حسين الشحات

التموين: طرح 150 رأس ماشية يوميًا.. وإقامة 36 شادرًا لبيع الخراف الحية

منتصف التعاملات| سعر صرف اليورو اليوم الاحد 18-6-2023

صحة المنيا: فحص وعلاج 1574 مواطنًا ومواطنة بقرية دير أبوحنس بملوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران