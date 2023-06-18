الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الضرائب" توضح الهدف من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

ضريبة الأجور
ضريبة الأجور

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي.

وأشار الضباعني إلى تنظيم المصلحة عدة ورش عمل فنية لممولي المرحلة الثانية من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تم خلالها شرح المنظومة والرد على الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه  الورش.

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