الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يعاين محل مفروشات اشتعل به حريق فى مدينة 6 أكتوبر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

عاين ضباط مديرية أمن الجيزة محل مفروشات اشتعل به حريق في مدينة 6 أكتوبر، لكشف ملابسات اندلاعه، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته.

وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال العاملين بالمحل، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب الحريق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد نشوب حريق بمحل في مدينة 6 أكتوبر، تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمحل مفروشات، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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