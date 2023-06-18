الأحد 18 يونيو 2023
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الأنبا دانيال يسيم شمامسة جدد بأسيوط

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، قداس منح درجتي المرتل، للقارئ لعدد من شمامسة كنيسة ودير ومزار سيدة الانتقال للرهبان الفرنسيسكان، بالمدينة المريمية، بدير درنكة جبل، بأسيوط.

جدير بالذكر أن عدد الشمامسة، الذين خلصوا على درجة القارئ بلغ تسعة أفراد، فيما حصل عدد خمسة وخمسين شماسًا على درجة المرتل، بالكنيسة.
هذا وٱحتفلت كنيسةُ الشَّهيدِ العظيمِ مارجرجس الرُّومانيّ للأقباط الكاثُوليك بالشُّورانِيَّة- سُوهاج بالقُدَّاس الٱحتفالِيّ الّذي ترأّسَه صاحِبُ النِّيافَةِ الأنبا تُوما حليم مُطران إيبارشيَّة سُوهاج، حيثُ ارتدى الإكْليريكيّ ناجي شوقي توفيق الثَّوبَ الإكليريكيّ، هذا الثّوب الذي يُعبّرُ عن الأمانَةِ لشخصِ يسوع المسيح، كما أنّه أحد الخطوات الهامّة في طريق الإكليريكيّ نحو المذبَح المُقَدَّس.
كما رَحَّبَ الأبَوان: إسطفانوس عزيز الفرنسيسكانيّ راعي الكنيسة. والأب يوسُف ميخائيل الفرنسيسكانيّ، مُساعِد الرّاعي بالآباء الكهنة والشّمامسة الحاضرين؛ حيثُ حَضَرَ الأب رُوماني فوزي كمُمَثِّلٍ عن الكُلّيَّةِ الإكليريكيَّة. كما شَارَكَ في الٱحتِفالِ والصَّلاة الأب بولُس سِنادَة ٱبن الرّعِيَّة، والأخ پيتر جميل الفرنسيسكانِيّ، والشَّمَّاس فادي فايق، والشَّمَّاس ريمون عاطِف.

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