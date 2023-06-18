الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالشرقية

ارشيفه
ارشيفه

لقى مواطن مصرعه وأصيب اثنان آخران بإصابات متنوعة بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بطريق أبوكبير- كفر صقر.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة بخارية بطريق أبوكبير- كفر صقر، مما أسفر عن مصرع مواطن مقيم كفر صقر، وإصابة مواطن مقيم كفر صقر بكدمات بالجسم، وآخر مقيم كفر الشيخ، بصدمة نفسية.

تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوكبير المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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