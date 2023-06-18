الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في الإجازة الصيفية.. "كاثوليكية سوهاج" تنظم دوري لرياضة كرم القدم

الكنيسة
الكنيسة

تحت رعاية نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظمت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بسوهاج، دوري لكرة القدم للمرحلتين الابتدائية، والإعدادية.

شارك في الدوري ثلاث كنائس وهم رعية سوهاج، التي شاركت بفريق المرحلة الإعدادية، والابتدائية، ورعية الهماص، المشاركة بفريق المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى رعية النجيلة، التي شاركت بفريق المرحلة الابتدائية.

أقيم الدوري، بالملعب الجديد، بدار المطرانية، بسوهاج، حيث انتهت المباريات بفوز فريق المرحلة الإعدادية، بسوهاج، على فريق المرحلة الإعدادية، بالهماص، كما فار فريق المرحلة الابتدائية، بسوهاج، على فريق المرحلة الابتدائية، بالنجيلة.

وقام راعي الإيبارشية، بتكريم الفائزين، وتوزيع الكأس، والميداليات على جميع المشاركين.

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