في الذكرى الـ 10 لتأسيس الإيبارشية.. سيامة دياكون لخدمة شباب إيبارشية هولندا

احتفلت إيبارشية هولندا بالذكرى العاشرة لتأسيسها، بسيامة نيافة الأنبا أرساني أسقفًا لها، وبدأ اليوم الاحتفالي بصلاة القداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا أرساني في كاتدرائية السيدة العذراء والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية وعدد كبير من شعبها.

وتناول نيافته في عظة القداس التي ألقاها باللغة الهولندية، موضوع بعنوان "مبادئ أساسية في تأسيس الكنيسة القبطية في هولندا "، وبعد صلاة الصلح سام نيافته الشماس بيتر القمص أنجيلوس ميخائيل في درجة دياكون الشماس الكامل، لخدمة الشباب وهو باكورة التكريس من أبناء الجيل الثاني.

كما افتتح ودشن جداريات مميزة من الموزاييك في واجهة الكنيسة، على اليمين جدارية تمثل السيدة العذراء أيقونة الظهور وعن اليسار جدارية تمثل القديسة فيرينا شفيعة الكنيسة.

حضر الاحتفال ايضا Han ter Heegde عمدة مدينة بوسوم، وألقى كلمة هنأ فيها نيافة الأنبا أرساني وشعب الإيبارشية بهذه المناسبة، وألقيت عدة كلمات في الاحتفال إلى جانب عدد من الفقرات.