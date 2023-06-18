الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران القوصية: لم نر الأنبا كيرلس وليم إلا قوياً

كيرلس وليم
كيرلس وليم

استهل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك كلمته بمناسبة ذكرى الأربعين الخاص بالأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الراحل، بجزء من سفر المزامير قال خلاله: "عَيْنَايَ عَلَى أُمَنَاءِ الأَرْضِ لِكَيْ أُجْلِسَهُمْ مَعِي. السَّالِكُ طَرِيقًا كَامِلاً هُوَ يَخْدِمُنِي".

ثم وجه رسالة إلى روح سالفه المنتقل: “سيدنا الغالي.. الأب العزيز .. المعلم العظيم.. عشنا معكم يا صاحب النيافة أكثر من ثمانية وثلاثين عاماً نتعلم منكم وننمو وننضج على إيديكم إلى أن صرنا بنعمة الله على ما نحن عليه لمجد لله وخير الكنيسة”.

وأضاف: “شهادة حق لشخصكم الكريم طيلة هذه الفترة، لم نراك إلا قوياً، فقوتك دائماً كانت تنتصر على إجهادك وإرهاقك من كثرة الخدمات والسفريات. أو من المرض الذي لم نلحظه فيك إلا فيما ندر. لم نر طيلة هذه الفترة كاهنا يذهب إليك في غرفتك حاملاً المناولة المقدسة فقوتك كانت أقوى من كل أتعابك وأمراضك. لم نراك يوماً مهملاً أو مقصراً في برنامجك اليومي المعتاد أو صلواتك المعروفة – القداس الالهي وصلوات الساعات والتأملات والمسبحة”.

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

أزمة النحو.. طلاب الثانوية العامة: «متوقعناش الامتحان» (فيديو)

الدموع تغلب عاملة نظافة أمام لجنة ثانوية فى المعادى: كان نفسى أبقى وسطهم

رفع قيمة رسوم تأشيرة دخول البلاد لـ 700 دولار

تنسيق التمريض 2023 سوهاج.. وشروط التقديم

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في التعدي على موظفين عموميين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران