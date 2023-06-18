مطران القوصية: لم نر الأنبا كيرلس وليم إلا قوياً

استهل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك كلمته بمناسبة ذكرى الأربعين الخاص بالأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الراحل، بجزء من سفر المزامير قال خلاله: "عَيْنَايَ عَلَى أُمَنَاءِ الأَرْضِ لِكَيْ أُجْلِسَهُمْ مَعِي. السَّالِكُ طَرِيقًا كَامِلاً هُوَ يَخْدِمُنِي".

ثم وجه رسالة إلى روح سالفه المنتقل: “سيدنا الغالي.. الأب العزيز .. المعلم العظيم.. عشنا معكم يا صاحب النيافة أكثر من ثمانية وثلاثين عاماً نتعلم منكم وننمو وننضج على إيديكم إلى أن صرنا بنعمة الله على ما نحن عليه لمجد لله وخير الكنيسة”.

وأضاف: “شهادة حق لشخصكم الكريم طيلة هذه الفترة، لم نراك إلا قوياً، فقوتك دائماً كانت تنتصر على إجهادك وإرهاقك من كثرة الخدمات والسفريات. أو من المرض الذي لم نلحظه فيك إلا فيما ندر. لم نر طيلة هذه الفترة كاهنا يذهب إليك في غرفتك حاملاً المناولة المقدسة فقوتك كانت أقوى من كل أتعابك وأمراضك. لم نراك يوماً مهملاً أو مقصراً في برنامجك اليومي المعتاد أو صلواتك المعروفة – القداس الالهي وصلوات الساعات والتأملات والمسبحة”.