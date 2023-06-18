في أربعين الأنبا كيرلس وليم.. مطران ابو قرقاص: له كرامة مضاعفة

استهل الأنبا بشارة جودة، مطران ابو قرقاص للاقباط الكاثوليك، كلمته التي ألقاها في حفل وذكرى الأربعين للمطران الراحل الانبا كيرلس وليم بجزء من نشيد المخلوقات للقدّيس فرنسيس الأسّيزي، إذ قال: “كُنْ مُسَبَّحاً، يا رَبِّي، بِأَخينا المَوْتِ الجَسَديِّ ، الَّذي لا يَقْدِرُ أَنْ يُفْلِتَ مِنْهُ إِنسانٌ حَيّ. وَالوَيْلُ لِمَنْ يَموتونَ في الخَطايا المُميتَةِ، وَطوبى لِمَنْ يَجِدُهُم في إِرادَتِكَ الكُلِّيَّةِ القَداسَةِ، لأِنَّ المَوْتَ الثَّاني لَنْ يُلْحِقَ بِهِم سوْءاً.”

وأضاف الأنبا بشارة جودة، نعم الموت الثاني لن يلحق بالانبا كيرلس شرا، لان ابوته والتزامه وقلبه النقي سكنه الله، قد تعاملت معه عن قرب، فكان قريبا مني جدا، وبالرغم من مسؤولياته الكثيرة لم ينس أبنائه، فكان ذو حكمة إلهية عجيبة، وكان متاحا للجميع، وكان قلبه يتسع للكل يسمعهم ويرشدهم، وجميعا كان لهم رصيد عنده.

وتابعلم يبخل بوقته ولا بعلمه ولا خبرته في تدبير كافة أمور أبنائه، وكان يتعامل مع الازمات بالصبر والحلول من عند الله، فلم يهتز من الأزمات بل أعطته ثقل وخبرات نافعة للخدمة.

فيقول له القديس بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس "أَمَّا الشُّيُوخُ الْمُدَبِّرُونَ حَسَنًا فَلْيُحْسَبُوا أَهْلًا لِكَرَامَةٍ مُضَاعَفَةٍ، وَلاَ سِيَّمَا الَّذِينَ يَتْعَبُونَ فِي الْكَلِمَةِ وَالتَّعْلِيمِ،" (1 تي 5: 17)، نعم مثلث الرحمات له كرامة مضاعفة والموت الثاني له يؤذيه.