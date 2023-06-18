الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات ضبط طرفي مشاجرة في التبين بحلوان

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات ضبط طرفي مشاجرة بمنطقة التبين.

تبلغ لقسم شرطة التبين من المسئول عن الأمن بأحد المصانع، بحدوث مشاجرة ومتوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول 5 أشخاص "أحدهم متوفى" جميعهم مقيمون بدائرة القسم، وطرف ثان 12 شخص "لـ 6 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتي "كفرالشيخ والبحيرة"، بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع في سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثاني مُستخدمين لودر قيادة أحدهم.

وحال قيام الطرف الثاني بمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة، مما أدى لوفاة المذكور وإصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طرفي المشاجرة مشاجرة قسم شرطة التبين التبين

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