الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس وليم يعين وكيلا جديدا للأقباط الكاثوليك في القوصية

مرقس وليم
مرقس وليم

أعلنت مطرانية القوصية للأقباط الكاثوليك، برئاسة الأنبا مرقس وليم، أنه بناء على مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وتحديدا قانون رقم 245 البند 1، وقانون 215 البندين 1 و2، والقانون 249، تم تعيين وكيلا جديدا للايبارشية.

وينص القانون على أنه يجب أن يقام نائب عام أول في كل إيبارشية، متمتع بسلطان مألوف نيابي وفقا للشرع العام، لمساعدة الاسقف الإيبارشي في حكم الايبارشية بأسرها.

 وقال الأنبا مرقس وليم مطران الايبارشية في بيان، "وعليه قررنا نحن الأنبا مرقس مطران ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك تعيين الأب إثناسيوس عزيز نائبا أول عاما (وكيلا عاما) للايبارشية، وذلك لما رأيناه فيه من عمق روحي، ونجاح رعوي وحكمة، وعلاقة طيبة مع اخوته الكهنة، وقدرة على ادارة الامور والتخطيط الجيد، واستيعاب وتخطي التحديات".

وأضاف هذا القرار يعمل به بدءا من تاريخه ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ونصلي إلى الله لكي ما تكون خدمتنا بكل أشكالها هي لمجد الله ولخير الكنيسة.

 

 

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