المالية تبدأ اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الدمغة (مستند)

بدأت وزارة المالية اتخاذ الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الدمغة الذي أقره البرلمان هذا الشهر.

وحصل «الدستور» على خطاب موجه من البرلمان وموقع من المستشار أحمد سعد، وكيل البرلمان، إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يخطره بموافقة واعتماد البرلمان للقانون. وعلى الفور، أحال «معيط» القانون إلى جهات وزارة المالية المختصة، وعلى أساس صدور المنشور تعريفات رقم (46) لسنة 2023، الذي تنفرد الدستور بنشره.

فقد أصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم (46) لسنة 2023، والذي تم تعميمه على كل المنافذ الجمركية، وجاء فيه بخصوص كتاب وكيل أول مجلس النواب، والمرفق به مشروع القانون بالصيغة التي وافق عليها المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين 29 مايو سنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنشر «الدستور» صور قرار مجلس النواب والمنشورات التي أصدرتها المالية والقانون الجاري تنفيذه.

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